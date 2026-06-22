Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер дирижер Красноярского духового оркестра Илья Богов

20 июня после продолжительной болезни скончался заслуженный работник культуры Красноярского края, музыкант и дирижер Илья Богов.

20 июня после продолжительной болезни скончался заслуженный работник культуры Красноярского края, музыкант и дирижер Илья Богов. Ему было 45 лет.

Прискорбную новость сообщили в Красноярском духовом оркестре, с которым Илья Богов связал свой творческий путь. Он начал работать в коллективе с 1998 года музыкантом-тубистом, а в 2013 году стал художественным руководителем и главным дирижером.

«Под его руководством оркестр пережил период бурного расцвета. Илья Богов обогатил репертуар множеством аранжировок и переложений современных произведений, сделав звучание оркестра еще более ярким и востребованным. Он смело расширял границы привычного концертного формата, привнося свежие идеи и новаторские решения. Благодаря его неустанному труду, нестандартному мышлению и артистическому видению, выступления Красноярского духового оркестра неизменно собирали полные залы, а зрители просто светились от восторга. А как он умел общаться с публикой! Его улыбка, его открытость — он был настоящим любимцем… Коллектив Красноярского духового оркестра скорбит вместе с родными и близкими Ильи Владимировича Богова. Его талант, харизма, энергия и безграничная любовь к музыке навсегда останутся в наших сердцах и в истории коллектива», — сказано в некрологе.

Дата и место прощания будут объявлены позже.