Умер дирижер Красноярского духового оркестра Илья Богов

«Под его руководством оркестр пережил период бурного расцвета. Илья Богов обогатил репертуар множеством аранжировок и переложений современных произведений, сделав звучание оркестра еще более ярким и востребованным. Он смело расширял границы привычного концертного формата, привнося свежие идеи и новаторские решения. Благодаря его неустанному труду, нестандартному мышлению и артистическому видению, выступления Красноярского духового оркестра неизменно собирали полные залы, а зрители просто светились от восторга. А как он умел общаться с публикой! Его улыбка, его открытость — он был настоящим любимцем… Коллектив Красноярского духового оркестра скорбит вместе с родными и близкими Ильи Владимировича Богова. Его талант, харизма, энергия и безграничная любовь к музыке навсегда останутся в наших сердцах и в истории коллектива», — сказано в некрологе.