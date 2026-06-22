Первое заседание комитета по делам Арктики Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края посвятили кадровому развитию

Именно кадровая повестка стала центральной темой первого заседания. Участникам представили программы красноярского «Кванториума» по подготовке инженерных кадров и выявлению талантливой молодежи, инициативу по расширению профориентационного проекта «ПРОМКА» на арктические территории, а также перспективы развития в регионе производства и ремонта специализированной горной техники.