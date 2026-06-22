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Первое заседание комитета по делам Арктики Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края посвятили кадровому развитию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялось первое заседание комитета по делам Арктики Союза промышленников и предпринимателей края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялось первое заседание комитета по делам Арктики Союза промышленников и предпринимателей края.

Комитет был создан в марте 2026 года. Его председателем избран Сергей Ткаченко, вице-президент — директор Красноярского представительства компании «Норникель». Новая площадка призвана объединить представителей бизнеса, власти, образовательных организаций и экспертного сообщества для обсуждения актуальных вопросов развития Арктики и Севера.

В числе ключевых задач комитета — содействие реализации национальной арктической политики, подготовка предложений по совершенствованию законодательства для улучшения инвестиционного климата в северных территориях, а также развитие человеческого капитала и подготовка квалифицированных кадров.

Именно кадровая повестка стала центральной темой первого заседания. Участникам представили программы красноярского «Кванториума» по подготовке инженерных кадров и выявлению талантливой молодежи, инициативу по расширению профориентационного проекта «ПРОМКА» на арктические территории, а также перспективы развития в регионе производства и ремонта специализированной горной техники.

По словам Сергея Ткаченко, создание комитета стало важным инструментом для объединения усилий всех заинтересованных сторон.

«На площадке комитета появилась возможность обсуждать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются арктические территории, делиться успешными практиками, формировать предложения по совершенствованию законодательства и совместно вырабатывать решения, необходимые для развития Арктики», — отметил он.

Особое внимание участники уделили вопросам подготовки будущих специалистов для промышленности Красноярского края и арктических территорий. По мнению Сергея Ткаченко, именно кадровое обеспечение сегодня является одним из ключевых факторов устойчивого развития северных регионов.

Вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов подчеркнул, что развитие производства и ремонта горной техники в регионе создаст спрос на новые компетенции и высококвалифицированных специалистов.

«Концентрация на территории края горнодобывающего производства, специализированного машиностроения и системы подготовки кадров создает уникальный для страны комплекс, который способен обеспечить долгосрочное развитие отрасли», — отметил вице-спикер.

По итогам заседания участники договорились продолжить работу по формированию предложений в сфере кадровой политики, развития образования и поддержки арктических территорий. В ближайшее время комитет планирует приступить к рассмотрению новых инициатив, поступающих от представителей бизнеса, органов власти и общественных организаций.

В ходе заседания также состоялось подписание соглашения о создании и развитии образовательно-производственного кластера горнодобывающей отрасли в рамках регионального проекта «Профессионалитет для всех».

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