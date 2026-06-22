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Землетрясение в Севастополе 22 июня: что известно

Утром 22 июня у побережья Севастополя сейсмологи зафиксировали сразу семь подземных толчков. Два из них жители города почувствовали особенно отчетливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как написал Развожаев в своем канале в Мах, данные поступили от Крымской сейсмической сети. Первое ощутимое землетрясение произошло в 06:14 с магнитудой 3,7. Эпицентр находился примерно в 26 километрах от города. Второй толчок зафиксировали в 08:48 — его магнитуда составила 4,4, а расстояние до Севастополя — 30 километров. Оба события сопровождались форшоками и афтершоками.

Глава региона не исключил, что подземные толчки могут повториться.

«Прошу всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в нашем регионе — это нормально», — добавил Развожаев.

В Спасательной службе Севастополя заявили, что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

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