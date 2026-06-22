Землетрясение в Севастополе 22 июня: что известно

Как написал Развожаев в своем канале в Мах, данные поступили от Крымской сейсмической сети. Первое ощутимое землетрясение произошло в 06:14 с магнитудой 3,7. Эпицентр находился примерно в 26 километрах от города. Второй толчок зафиксировали в 08:48 — его магнитуда составила 4,4, а расстояние до Севастополя — 30 километров. Оба события сопровождались форшоками и афтершоками.