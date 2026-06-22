Для продажи продукции частниками в Красноярском крае созданы 142 бесплатные площадки

Для торговли продукцией с личных подсобных хозяйств и дачных участков в Красноярском крае созданы 142 бесплатных торговых площадки. Они особенно востребованы у жителей региона, когда садоводы готовятся к сезону и когда созревает урожай. На площадках торгуют излишками рассады, свежей зеленью, ягодами, овощами, дикоросами. В Красноярске 59 подобных точек, адреса можно узнать в районных администрациях. Заместитель регионального министра промышленности и торговли Ирина Панина считает создание таких бесплатных мест для торговли реальной помощью жителям. Мы видим высокий спрос на такие площадки. Задача муниципалитетов — сделать их доступными и удобными для всех желающих, — отмечает Ирина Панина.