Развожаев сообщил о семи землетрясениях в Черном море за утро

Как утверждает господин Развожаев, в 06:14 мск на расстоянии 26 км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,7. В 30 км от города с 6:00 до 09:00 мск зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Губернатор отметил, что угроза повторных толчков сохраняется. Предварительно, никто не пострадал, объекты в городе не повреждены.