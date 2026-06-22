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Развожаев сообщил о семи землетрясениях в Черном море за утро

Утром 22 июня в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых сопровождались афтершоками и форшоками. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

Утром 22 июня в Черном море произошло семь землетрясений, два из которых сопровождались афтершоками и форшоками. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

Как утверждает господин Развожаев, в 06:14 мск на расстоянии 26 км от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,7. В 30 км от города с 6:00 до 09:00 мск зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Губернатор отметил, что угроза повторных толчков сохраняется. Предварительно, никто не пострадал, объекты в городе не повреждены.

Как уточнили в Евро-Средиземноморском сейсмологическом центре, за сутки около Крыма было зафиксировано четыре землетрясения. Самое раннее — около 02:00 мск. Магнитуда самого мощного землетрясения составляла 4,4.

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