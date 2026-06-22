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На Рувики запустили проект «Летопись утрат» о геноциде советского народа

На Рувики запустили проект «Летопись утрат» о геноциде народа в годы ВОВ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики ко Дню памяти и скорби запустила специальный проект «Летопись утрат», посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе энциклопедии.

«Интернет-энциклопедия Рувики представила специальный проект “Летопись утрат”, посвященный сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Запуск проекта приурочен ко Дню памяти и скорби — 22 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект объединяет более 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР. Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что для компании важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории.

«Летопись утрат» — это проект о сохранении исторической памяти и документальных свидетельств о преступлениях нацистов и их пособников. Для Рувики важно, чтобы такие материалы были доступны широкой аудитории в понятном, структурированном и проверенном энциклопедическом формате", — приводит пресс-служба слова Медейко.

В материалах Рувики собраны и систематизированы исторические свидетельства, архивные документы и фотоматериалы о нацистском оккупационном режиме, концлагерях, карательных операциях и отдельных эпизодах геноцида, в том числе трагической блокаде Ленинграда. Отдельное внимание уделяется расследованию преступлений и судебным процессам над нацистскими преступниками и их пособниками как в СССР, так и в современной России.

В пресс-службе добавили, что для удобной работы с материалами на портале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам, включая РСФСР, Белорусскую ССР, Украинскую ССР, Прибалтийские республики, Молдавскую ССР и Карело-Финскую ССР.

Все материалы проекта проходят рецензирование экспертами Российской академии наук. В дальнейшем проект будет расширяться за счет новых статей и архивных материалов.