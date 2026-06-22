В Челябинске 22 июня возложили цветы к Вечному огню

В Челябинской области 22 июня, в День памяти и скорби, состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Аллее Славы. Память почтили минутой молчания, сообщает пресс-служба правительства региона.
22 июня 1941 года — день, когда началась Великая Отечественная война.
«Память о тех событиях учит нас быть сплоченными перед лицом угроз, беречь единство народа и гордиться своей историей. Мужество и самоотверженность поколения победителей стали высочайшим образцом для новых героев — наших бойцов, которые сегодня сражаются с поднявшим голову нацизмом в зоне специальной военной операции. Подвиг защитников Родины всегда будет жить в наших сердцах!» — подчеркнул ранее в своем обращении Алексей Текслер.
Сегодня отдают дань уважения подвигу фронтовиков, тружеников тыла и всем тем, кто приближал Победу. Южноуральцы сражались на передовой, работали на заводах, в шахтах и полях, помогали раненым и обеспечивали армию всем необходимым.
В церемонии возложения венков и цветов приняли участие представители органов власти, силовых структур, общественных и ветеранских организаций, Герои России, ветераны, жители Челябинска и Челябинской области, а также воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе.
Сегодня в 14:15 пройдет общероссийская минута молчания.