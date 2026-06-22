В Челябинске 22 июня возложили цветы к Вечному огню

«Память о тех событиях учит нас быть сплоченными перед лицом угроз, беречь единство народа и гордиться своей историей. Мужество и самоотверженность поколения победителей стали высочайшим образцом для новых героев — наших бойцов, которые сегодня сражаются с поднявшим голову нацизмом в зоне специальной военной операции. Подвиг защитников Родины всегда будет жить в наших сердцах!» — подчеркнул ранее в своем обращении Алексей Текслер.