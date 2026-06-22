Как воронежский Ил-2 внушал ужас фашистам

В этом году знаменитому штурмовику Великой Отечественной войны Ил-2, который по праву считается символом нашей Победы, исполняется 85 лет.
Первые массовые выпуски самолёта начались на авиационном заводе в Воронеже — до эвакуации предприятие отправило на фронт более 1400 единиц. Об интересных фактах создании грозного оружия vrn.aif.ru рассказал краевед и экскурсовод Андрей Борзенко.
Броня и огневая мощь.
— Андрей, советские конструкторы называли Ил-2 «летающим танком», пилоты-истребители люфтваффе — «бетонным самолётом», солдаты вермахта — «чумой». За счёт чего самолёт приобрёл такую славу?
— Солдаты часто дают неофициальные прозвища оружию, простые и понятные для них самих и, конечно, отвечающие характеристикам этого оружия. Какие-то прозвища говорят сами за себя, а над какими-то приходится поразмыслить. К примеру, такие названия штурмовика как «Чума» или «Чёрная смерть», которые приводятся некоторыми советскими авторами, могут объясняться тем, что этот самолёт был «грозой» немецкой пехоты и доставлял немало неприятностей вражеским войскам. Но историки полагают, что такие прозвища «Ила» не имели широкого распространения, а вот прозвища «Летающий танк» и «Бетонный самолёт» имеют более обоснованное и понятное происхождение.
Примечательно, что советское и немецкое прозвище похожи по смыслу и отсылают к крепости конструкции самолёта. Причиной послужила бронекапсула штурмовика Ил-2, которая защищала пилота и важные системы крылатой машины. Она позволяла самолёту оставаться в строю, несмотря на повреждения. Штурмовик мог выдерживать атаки не только пулемётов с земли, но и огонь вражеских истребителей. Конечно, это не делало самолёт «бессмертным», но заметно повышало его живучесть. «Илы» часто возвращались на аэродромы с множеством пробоин, при этом машина оставалась управляемой. Так и возникло сравнение с танком.
Также считается, что ассоциации с танком появились из-за внушительного вооружения. Ведь танк — это не только броня, но ещё и огневая мощь. С этим у «Ила» тоже было всё в порядке. Он имел на вооружении пулемёты, пушки, бомбы и реактивные снаряды, чем обеспечивал хорошую поддержку нашим войскам, словно хороший танк на поле боя. Ну, а «Бетонным самолётом» немцы называли его не только за живучесть, но и за ограниченную манёвренность, что, кстати, не помешало нам на этих самолётах выиграть войну.
Было ещё одно редкое прозвище «Ила» среди немцев — «Железный Густав». Оно отсылало к персонажу из немецкой литературы, который ассоциировался с деспотичным и суровым мужчиной, диктовавшим людям свою волю. Но это, как говорится, уже другая история.
На всех фронтах.
— В каких сражениях Ил-2 прославился?
— Штурмовик был задействован на всех фронтах и театрах боевых действий и часто его применение имело решающий вес. Самолёт во многом повлиял на исход Сталинградской битвы, обеспечивая окружение шестой полевой армии Паулюса, а также поспособствовал успеху операции «Багратион». Но, на мой взгляд, одним из ярких примеров славы на поле боя является участие штурмовика в боях на Курской дуге. Дело в том, что к началу этой эпохальной битвы было понятно, что немцы готовят крупнейший за всё время танковый удар, и что они пустят в ход новые танки «Тигр» и «Пантера», для которых наши Т-34 были лёгкой добычей. Наши танки приходилось закапывать в землю, чтобы сделать их менее уязвимыми, но такой ход ограничивал подвижность наших войск. И тут в дело вспупили «летающие танки» Ил-2.
К началу сражения наши конструкторы изобрели новую противотанковую авиабомбу, которая была призвана поражать слабую верхнюю броню грозных немецких танков. Она была небольшая, весом всего в полтора кг, и такие бомбы «Ил» мог нести в большом количестве. Они снаряжались в кассеты по 48 штук, а Ил-2 мог взять четыре таких контейнера — всего 192 бомбы. В первые дни применения результаты превзошли все ожидания. За один заход самолёт был способен подбить четыре, шесть или восемь танков, что сильно нарушило немецкие планы.
— Какие особенности имел самолёт? Конструктор Ильюшин смог воплотить в нём всё задуманное? Или всё-таки в машине были и слабые стороны?
— Здесь цифры говорят сами за себя. За годы войны было выпущено более 36 тыс. штурмовиков Ил-2, что сделало «Ил» самым массовым боевым самолётом в истории. Известно, что в начале войны этот самолёт собирался на Воронежском авиазаводе рекордными темпами, за что уже осенью 1941 года предприятие наградили орденом Ленина. До эвакуации оно смогло выпустить более 1400 единиц. Всё это свидетельствует о том, что самолёт изготавливался относительно быстро.
Из конструктивных особеннностей мы уже упоминали бронекапсулу. Также можно отметить наличие в конструкции деревянных элементов, призванных облегчить машину и сбаллансировать вес. Кроме того, «Ил» имел усиленные шасси, необходимые для посадки самолёта на грунтовку, а также снижающие жёсткость приземления поврежденной в боях машины.
Удалось ли Ильюшину воплотить все идеи? Я, думаю, что, по большей части, да. Это и бронированность, и вооружение, и самое главное — массовость. Но конечно, совершенству нет предела, и наверняка какие-то задумки остались на бумаге или в голове у конструктора. Но не стоит забывать, что самолёт выпускался в ситуации войны, которая диктовала свои условия. Доводить всё до совершенства не было ни времени, ни возможности. Но, несмотря на это, самолёт постоянно улучшался. Хотя был у машины и ряд недостатков. Известно, что наши лётчики нередко называли его «утюгом» из-за ограниченной маневренности и «неотзывчивых» органов управления. Также у «Ила» отсутствовал бомбовый прицел, что вынуждало лётчиков максимально приближаться к цели и совершать сложные маневры, а это требовало не только высоких профессиональных навыков, но повышало риск сбития. Впрочем, несмотря на все недочёты, Ил-2 справлялся с ролью штурмовика и оказывал значительную поддержку нашим войскам.
— А отличался ли воронежский Ил-2 от других «илов», которые были выпущены в Куйбышеве и Москве?
— Однозначно наш авиационный завод был готов к выпуску таких машин. Он имел и необходимую техническую базу, и квалифицированный персонал. Известно, что серийный выпуск «Илов» начался в марте 1941 года, и ещё до нападения Германии было произведено более 200 самолётов.
Естественно, что «воронежский» Ил-2 отличался от «куйбышевского» (самарского), так как в Воронеже выпускалась первоначальная модификация, которая имела свои особенности. Главным отличием можно назвать то, что воронежцы выпускали одноместные «Илы». В дальнейшем штурмовик получил развитие в двухместном варианте — добавился стрелок. Отличались и материалы корпуса. Изначально для отдельных элементов фюзеляжа использовали дюралюминий, который в дальнейшем заменили многослойной фанерой. Также разнилось вооружение — в Воронеже первые «Илы» выпускались с пушками ШВАК калибром 20 мм, а в Куйбышеве самолёт снаряжался более мощными 37 мм пушками НС-37. В 1943 году Ил-2 был приспособлен под загрузку уже упомянутыми ПТАБами — противотанковыми бомбами, чего не было у «воронежской» модификации.
«Обуть лапти».
— Какие интересные сведения о Ил-2 вас поразили? И что нового в исследовании этой темы нашли историки?
— Мне показался интересным тот факт, что наш штурмовик Ил-2 был визуально похож на немецкий бомбардировщик «Юнкерс — 87», чем охотно пользовались наши лётчики. Иногда они незаметно пристраивались к группе Ю-87, маскируясь под «своих», а потом, пользуясь моментом, высаживали в хвосты вражеским самолётам длинные очереди. Такой тактический приём назывался «обуть лапти». Его название происходило от прозвища Ю-87- «лаптёжник», которое ему дали наши солдаты. Дело в том, что у этого самолёта не убирались шасси во время полёта. На колёсах у него были большие закрытые обтекатели, которые напоминали ноги в лаптях. Для успеха в таком маневре нашим штурмовикам всего лишь требовалось выпустить шасси, чтобы ввести немцев в заблуждение. И пока враг заметит что «лаптей» на нашем самолёте нет — манёвр «обуть лапти» был уже совершён.
В наши дни специалисты продолжают открывать новые страницы в теме изучения Ил-2. Так, в 2025 году поисковиками в Финском заливе были найдены обломки Ил-2 с целиком сохранившейся пушкой. Пушка была отреставрирована и передана в Центральный военно-морской музей. Специалисты считают, что её изучение позволит пополнить базу знаний о снаряжении Балтийского флота.