Как воронежский Ил-2 внушал ужас фашистам

Удалось ли Ильюшину воплотить все идеи? Я, думаю, что, по большей части, да. Это и бронированность, и вооружение, и самое главное — массовость. Но конечно, совершенству нет предела, и наверняка какие-то задумки остались на бумаге или в голове у конструктора. Но не стоит забывать, что самолёт выпускался в ситуации войны, которая диктовала свои условия. Доводить всё до совершенства не было ни времени, ни возможности. Но, несмотря на это, самолёт постоянно улучшался. Хотя был у машины и ряд недостатков. Известно, что наши лётчики нередко называли его «утюгом» из-за ограниченной маневренности и «неотзывчивых» органов управления. Также у «Ила» отсутствовал бомбовый прицел, что вынуждало лётчиков максимально приближаться к цели и совершать сложные маневры, а это требовало не только высоких профессиональных навыков, но повышало риск сбития. Впрочем, несмотря на все недочёты, Ил-2 справлялся с ролью штурмовика и оказывал значительную поддержку нашим войскам.