Под Волгоградом женщина на квадроцикле сбила велосипедистку и упала в канал

Вечером 21 июня в Среднеахтубинском районе случилось ДТП, в котором пострадала женщина. По предварительным данным, 23-летняя девушка без водительских прав села за руль квадроцикла и наехала на велосипедистку, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.