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Под Волгоградом женщина на квадроцикле сбила велосипедистку и упала в канал

ДТП произошло вечером 21 июня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 июня в Среднеахтубинском районе случилось ДТП, в котором пострадала женщина. По предварительным данным, 23-летняя девушка без водительских прав села за руль квадроцикла и наехала на велосипедистку, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла напротив дома № 27 на улице Центральной. Велосипедист двигалась навстречу квадроциклу. После столкновения транспортное средство съехало в водный канал. В результате ДТП велосипедистку доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.