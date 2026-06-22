Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Пхукете задержали россиянина по делу о схемах с элитной недвижимостью

Россиянин проходит по делу о покупке земельных участков через подставные тайские компании.

Источник: Комсомольская правда

На тайском острове Пхукет задержан гражданин России в рамках расследования схем по приобретению элитной недвижимости. Как сообщает The Phuket Express, мужчина проходит по делу о покупке земельных участков через подставные тайские компании.

По версии следствия, таким способом граждане Израиля, Франции, Нидерландов и России обходили местное земельное законодательство и получали контроль над дорогими территориями. Общая стоимость активов оценивается в 231 миллион бат — около семи миллионов долларов (513 миллионов рублей).

В настоящий момент правоохранители изучают финансовые потоки и цепочки владения имуществом. Все фигуранты находятся под следствием.

Как писал KP.RU, ранее на тайском острове Краби полиция закрыла нелегальный нудистский курорт, организованный 39-летним россиянином из Москвы и его 31-летней тайской супругой. Виллу площадью 1600 кв. м сдавали за 5−10 тыс. рублей в сутки.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше