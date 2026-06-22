Сведения об участии военнослужащих КНДР в освобождении Курской области войдут в российское новое издание единого школьного учебника по истории. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
— Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области — это, конечно, будет добавлено, — сказал он.
По словам Мягкова, в учебном пособии также появится информация о российских героях специальной военной операции, позициях разных стран, изменениях на поле битвы и новых видах оружия, пишет РИА Новости.
2 июня министр просвещения России сообщил, что ведомство утвердило перечень литературы для летнего чтения школьников. Среди прочего в него вошли современные произведения патриотической направленности, посвященные подвигам защитников Отечества и событиям специальной военной операции.
В апреле новые школьные учебники по обществознанию для 9−11-х классов, разработанные под редакцией заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, официально включили в федеральный перечень допущенных к использованию в российских школах.