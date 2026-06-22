Двое мужчин напали с ножом на жительницу Сормовского района

Жительница Сормова стала жертвой разбойного нападения на улице Планетной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как стало известно, в подъезде жилого дома ее поджидали двое рецидивистов. Один из них, угрожая ножом, сорвал с ее плеча сумку, где было 35 000 рублей и два мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила 75 000 рублей.
Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины 30 и 47 лет. Сейчас они заключены под стражу. Известно, что часть похищенного имущества нашли на соседней улице. У задержанных изъяли бытовую технику, чтобы возместить ущерб. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
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