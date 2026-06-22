Двое мужчин напали с ножом на жительницу Сормовского района

Как стало известно, в подъезде жилого дома ее поджидали двое рецидивистов. Один из них, угрожая ножом, сорвал с ее плеча сумку, где было 35 000 рублей и два мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила 75 000 рублей.