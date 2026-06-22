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Двое мужчин напали с ножом на жительницу Сормовского района

Они сорвали сумку с деньгами и телефонами.

Источник: Живем в Нижнем

Жительница Сормова стала жертвой разбойного нападения на улице Планетной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, в подъезде жилого дома ее поджидали двое рецидивистов. Один из них, угрожая ножом, сорвал с ее плеча сумку, где было 35 000 рублей и два мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила 75 000 рублей.

Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины 30 и 47 лет. Сейчас они заключены под стражу. Известно, что часть похищенного имущества нашли на соседней улице. У задержанных изъяли бытовую технику, чтобы возместить ущерб. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что нижегородские следователи завели дело из-за нападения школьника на одноклассницу.