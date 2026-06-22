Во Владивостоке прошел финал Дальневосточного федерального округа по баскетболу Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. В мужской сетке состязались девять команд из Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ, Магадана и Южно-Сахалинска. В женской прошел круговой турнир с участием четырех команд из Владивостока, Хабаровска и Забайкальского края. Команды Хабаровского края завоевали все виды медалей. Сильнейшей мужской командой стала «ДВГАФК-Полянка», которая победила команду «Лара» из Улан-Удэ со счетом 91:73. Другая хабаровская команда, «Ерофей», взяла бронзовую медаль, победив «Байкал» со счетом 73:70. На женском баскетболе встретились «ВВГУ-Акулы» из Владивостока, «Восток» из Хабаровска, «ЗАБГУ» из Забайкальского края и «ДВФУ» из Владивостока. Хабаровчанки по итогам игры забрали серебро.
Команды Хабаровского края завоевали все виды медалей Межрегиональной любительской баскетбольной лиги ДФО
Во Владивостоке прошел финал Дальневосточного федерального округа по баскетболу Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. В мужской сетке состязались девять команд из Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ, Магадана и Южно-Сахалинска. В женской прошел круговой турнир с участием четырех команд из Владивостока, Хабаровска и Забайкальского края. Команды Хабаровского края завоевали все виды медалей. Сильнейшей мужской командой стала «ДВГАФК-Полянка», которая победила команду «Лара» из Улан-Удэ со счетом 91:73. Другая хабаровская.