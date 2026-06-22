Команды Хабаровского края завоевали все виды медалей Межрегиональной любительской баскетбольной лиги ДФО

Во Владивостоке прошел финал Дальневосточного федерального округа по баскетболу Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. В мужской сетке состязались девять команд из Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ, Магадана и Южно-Сахалинска. В женской прошел круговой турнир с участием четырех команд из Владивостока, Хабаровска и Забайкальского края. Команды Хабаровского края завоевали все виды медалей. Сильнейшей мужской командой стала «ДВГАФК-Полянка», которая победила команду «Лара» из Улан-Удэ со счетом 91:73. Другая хабаровская команда, «Ерофей», взяла бронзовую медаль, победив «Байкал» со счетом 73:70. На женском баскетболе встретились «ВВГУ-Акулы» из Владивостока, «Восток» из Хабаровска, «ЗАБГУ» из Забайкальского края и «ДВФУ» из Владивостока. Хабаровчанки по итогам игры забрали серебро.