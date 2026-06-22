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Необычный улов: приморские рыбаки поймали акулу

В районе острова Путятина местные рыбаки выловили крупную акулу и вытащили ее на берег. Очевидцы не растерялись — сразу достали смартфоны и начали снимать хищницу. Источник: канал в МАХ Нетипичные Новости Приморья | Владивостока.

В районе острова Путятина местные рыбаки выловили крупную акулу и вытащили ее на берег. Очевидцы не растерялись — сразу достали смартфоны и начали снимать хищницу. Источник: канал в МАХ Нетипичные Новости Приморья | Владивостока gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/18098707303106.mp4