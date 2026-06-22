Абитуриенты Хабаровска могут отозвать согласие на зачисление в вуз онлайн

В России стартовала приемная кампания-2026. С этого года у поступающих появилась новая возможность: отозвать согласие на зачисление можно прямо на портале «Госуслуги» через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». В Хабаровском крае абитуриентам доступно более 5,5 тысячи бюджетных мест в вузах и 8,7 тысячи — в колледжах и техникумах. Подать документы можно онлайн, лично или по почте. Для электронной подачи нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Выбрать можно до 5 вузов и до 5 специальностей в каждом. Оригинал аттестата приносить не нужно, если сведения о нем есть в Федеральном реестре. Информация о достижениях (волонтерство, олимпиады, ГТО) подгрузится автоматически. Конкурсные списки появятся на «Госуслугах» 27 июля. В этом году впервые установлен «день тишины» — в день публикации приказов о зачислении нельзя отозвать или изменить согласие. Успеть подать согласие на основном этапе нужно до 5 августа. При возникновении вопросов работает единый контакт-центр: 8 800 444 51 15.