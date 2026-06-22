Три ветерана СВО представят Хабаровский край на профессиональном чемпионате «Абилимпикс»

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО. Мероприятие состоится во второй раз и объединит более 800 участников, включая экспертов и сопровождающих из разных уголков страны. «Чемпионат помогает нашим героям не только вернуться к мирной жизни, но и занять достойное место в авангарде российской экономики. В этом году участникам предстоит продемонстрировать свои навыки по 21 компетенции. Победители получат призы от партнеров и смогут найти будущих работодателей», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. От Хабаровского края на чемпионат поедут три ветерана СВО. Егор Ахтырский — заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю выступит в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)». Перед этим Егор стал победителем регионального этапа. Артем Бельский, сотрудник сферы IT, примет участие в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Ветеран СВО Дмитрий Сытин выступит в компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Боевой опыт управления дронами поможет ему показать себя на чемпионате.