Сборная из Комсомольска на Амуре «По ситуации» стала победителем четвертьфинала Первой лиги КВН в Тамбове. В визитке — сочные шутки про родной город и красную икру, которая стала настоящим символом их выступления. Источник сообщество ВКонтакте Первая лига КВН. Тамбов gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/16836166158890.mp4
Красная икра и шутки о родном городе помогли КВНщикам из Комсомольска-на-Амуре пройти в полуфинал лиги
Сборная из Комсомольска на Амуре «По ситуации» стала победителем четвертьфинала Первой лиги КВН в Тамбове. В визитке — сочные шутки про родной город и красную икру, которая стала настоящим символом их выступления. Источник сообщество ВКонтакте Первая лига КВН. Тамбов.