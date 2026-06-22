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Красная икра и шутки о родном городе помогли КВНщикам из Комсомольска-на-Амуре пройти в полуфинал лиги

Сборная из Комсомольска на Амуре «По ситуации» стала победителем четвертьфинала Первой лиги КВН в Тамбове. В визитке — сочные шутки про родной город и красную икру, которая стала настоящим символом их выступления. Источник сообщество ВКонтакте Первая лига КВН. Тамбов.

Сборная из Комсомольска на Амуре «По ситуации» стала победителем четвертьфинала Первой лиги КВН в Тамбове. В визитке — сочные шутки про родной город и красную икру, которая стала настоящим символом их выступления. Источник сообщество ВКонтакте Первая лига КВН. Тамбов gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/16836166158890.mp4