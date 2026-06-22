Дмитрий Демешин: К рекордной добыче олова готовится Хабаровский край

Компания «Русолово» планирует добыть около 4 тысяч тонн оловянного концентрата в 2026 году — это станет новым рекордом. Хабаровский край остается главным оловодобывающим регионом страны: здесь добывается 81% концентрата. Олово входит в перечень критически важной продукции — без него невозможно развитие машиностроения, электроники и металлургии. «Наша задача — использовать промышленный потенциал края, чтобы укреплять экономику России и приносить пользу людям», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. С 2021 года ПАО «Русолово» реализует крупный инвестиционный проект. Конечная цель — создать в Хабаровском крае полноценный кластер по производству олова. В единую цепочку войдут производственные комплексы «Солнечный» и «Правоурмийский», а также Амурский металлургический комбинат.