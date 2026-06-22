Администрация Ростова ищет инвесторов для 16 объектов наследия

Мероприятия по подготовке к торгам ведутся для нескольких исторических зданий: Домовладения М. И. Шалаева, Доходного дома А. К. Науменко — мемориального здания, связанного с обороной Ростова-на-Дону бойцами внутренних войск НКВД в июле 1942 года, а также Дома В. М. Тер-Крикорова, где жил архитектор Марк Григорян. Кроме того, ПАО ДОМ.РФ вовлекает в оборот дом по ул. Серафимовича, 88, в котором в апреле 1918 года проходил первый съезд Советов Донской советской республики.