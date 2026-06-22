Администрация Ростова ищет инвесторов для 16 объектов наследия

Администрация Ростова-на-Дону подготовила к вовлечению в оборот 16 объектов культурного наследия. Для части из них уже определены инвесторы, об этом «Ведомости Юг» сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятия по подготовке к торгам ведутся для нескольких исторических зданий: Домовладения М. И. Шалаева, Доходного дома А. К. Науменко — мемориального здания, связанного с обороной Ростова-на-Дону бойцами внутренних войск НКВД в июле 1942 года, а также Дома В. М. Тер-Крикорова, где жил архитектор Марк Григорян. Кроме того, ПАО ДОМ.РФ вовлекает в оборот дом по ул. Серафимовича, 88, в котором в апреле 1918 года проходил первый съезд Советов Донской советской республики.
В перечень также включён Доходный дом Г. П. Емельянова по ул. Большая Садовая, 94. По уточнению администрации, часть помещений в нём принадлежит третьим лицам, поэтому рассматривается возможность изъятия объекта у собственников через суд путём продажи с публичных торгов.
Решение о проведении торгов ожидается ещё по ряду объектов в центре Ростова: Дому М. Б. Рындзюн, Доходным домам Я. С. Кушнарева, Е. А. Пасквилини, Ф. А. Галкина, А. Г. Гудермана и наследников В. Р. Максимова, Особняку Г. Ф. Трестер, а также Зданию Невского домовладельческого общества.
Инвесторы уже найдены для гостиницы «Большая Московская», Доходного дома Е. Н. Севастопуло и Доходного дома Г. С. Ботвинникова. Все три объекта планируется реконструировать и ввести в оборот.