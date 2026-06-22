Семейная пара из Красноярска отметила 65 лет брака

Жители Красноярска Михаил Ильич и Валентина Михайловна отметили железную свадьбу — 65 лет совместной жизни. С юбилеем супругов поздравили в агентстве ЗАГС Красноярского края.
Брак пары был зарегистрирован 22 марта 1961 года в бюро ЗАГС Октябрьского района Красноярска.
Михаил Ильич много лет работал в сфере юриспруденции и занимал должность председателя суда. За профессиональную деятельность он был удостоен государственных наград, в том числе ордена «Знак Почёта».
Валентина Михайловна же посвятила себя педагогике и долгое время возглавляла школу. Оба супруга являются ветеранами труда.
Вместе они воспитали двух дочерей — Светлану и Марину. У супругов трое внуков: Ольга, Юлия и Максим, а также правнучка Кристина.
«От всей души поздравляем эту удивительную пару с невероятным юбилеем! Желаем им самого главного — крепкого здоровья, бодрости духа и еще многих счастливых дней в окружении любящих детей, внуков и правнучки!» — отметили в агентстве ЗАГС Красноярского края.
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