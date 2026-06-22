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Самарский оперный театр получил «Золотую маску» за спектакль «Сказки Гофмана»

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича удостоился национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2024−2025. Об этом сообщили представители театра.

Источник: Коммерсантъ

«В номинации “Опера” главную театральную премию страны получила опера “Сказки Гофмана” Жака Оффенбаха. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков», — говорится в сообщении.

Церемония награждения прошла на сцене Омского государственного музыкального театра.

«Сказки Гофмана» считаются главным сочинением «отца венской оперетты» Жака Оффенбаха (1819 — 1880). В основу либретто «Сказок…» положены три рассказа немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822). В опере Оффенбаха создатель «Щелкунчика» стал главным героем своих же произведений.

На протяжении истории Самарского (Куйбышевского) академического театра оперы и балета неоднократно предпринимались попытки поставить «Сказки Гофмана». В итоге замысел удалось реализовать, и премьера оперы состоялась 5 сентября 2024 года.

В июне 2025 года в рамках фестиваля «Золотая маска» самарский театр оперы и балета удостоился премии сопредседателя Союза театральных деятелей РФ Валерия Гергиева «Маэстро» за постановку «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского.