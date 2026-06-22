Самарский оперный театр получил «Золотую маску» за спектакль «Сказки Гофмана»

«Сказки Гофмана» считаются главным сочинением «отца венской оперетты» Жака Оффенбаха (1819 — 1880). В основу либретто «Сказок…» положены три рассказа немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822). В опере Оффенбаха создатель «Щелкунчика» стал главным героем своих же произведений.