Самарский оперный театр получил «Золотую маску» за спектакль «Сказки Гофмана»

«В номинации “Опера” главную театральную премию страны получила опера “Сказки Гофмана” Жака Оффенбаха. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам — Иван Складчиков», — говорится в сообщении.
Церемония награждения прошла на сцене Омского государственного музыкального театра.
«Сказки Гофмана» считаются главным сочинением «отца венской оперетты» Жака Оффенбаха (1819 — 1880). В основу либретто «Сказок…» положены три рассказа немецкого писателя-романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822). В опере Оффенбаха создатель «Щелкунчика» стал главным героем своих же произведений.
На протяжении истории Самарского (Куйбышевского) академического театра оперы и балета неоднократно предпринимались попытки поставить «Сказки Гофмана». В итоге замысел удалось реализовать, и премьера оперы состоялась 5 сентября 2024 года.
В июне 2025 года в рамках фестиваля «Золотая маска» самарский театр оперы и балета удостоился премии сопредседателя Союза театральных деятелей РФ Валерия Гергиева «Маэстро» за постановку «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского.