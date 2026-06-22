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Число преступлений мошенников снизилось в Нижегородской области

За 5 месяцев 217 пособников аферистов привлекли к ответственности.

Источник: Живем в Нижнем

За пять месяцев 2026 года в Нижегородской области на треть снизилось число дистанционных хищений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, за указанный период зарегистрировали 2 344 случая дистанционного мошенничества. 217 пособников аферистов поймали и привлекли к уголовной ответственности за IT-хищения. При этом злоумышленники продолжают придумывать новые методы для обмана граждан. По итогам 5 месяцев общий ущерб приблизился к 1,5 млрд рублей.

Полицейские проводят профилактические мероприятия с гражданами.

Ранее мы писали, что обманутой телефонными мошенниками нижегородке удалось вернуть свои деньги.