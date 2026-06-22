Число преступлений мошенников снизилось в Нижегородской области

По информации ведомства, за указанный период зарегистрировали 2 344 случая дистанционного мошенничества. 217 пособников аферистов поймали и привлекли к уголовной ответственности за IT-хищения. При этом злоумышленники продолжают придумывать новые методы для обмана граждан. По итогам 5 месяцев общий ущерб приблизился к 1,5 млрд рублей.