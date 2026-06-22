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Чем вредны обезжиренные продукты для пожилых людей?

Когда жир удаляют из молочных продуктов, вместе с ним уходят такие жирорастворимые витамины как A, D, E и K.

Когда жир удаляют из молочных продуктов, вместе с ним уходят такие жирорастворимые витамины как A, D, E и K.

О том, почему пожилым людям вредны обезжиренные молочные продукты, рассказали эксперты канала «Здоровое долголетие».

«В молочных жирах растворяются жирорастворимые витамины A, D, E и K, — объясняют врачи. — Когда жир удаляют, эти витамины уходят вместе с ним. В обезжиренном молоке их практически не остаётся. А кальций из обезжиренных продуктов усваивается гораздо хуже — без жиров он просто не всасывается».

Такие бедные витаминами продукты для людей в возрасте не нужны — с годами усвоение витаминов и кальция и так снижается. Регулярное недополучение минерала ведёт к риску остеопороза и переломов.

Есть и такой момент: обез­жиренные продукты — не очень вкусные, чтобы сделать их более продаваемыми, производители добавляют сахар, крахмал и ароматизаторы. А это ведёт к лишнему весу и риску развития диабета.

«Выбирайте молоко и творог жирностью 2,5−3,2% и 5−9% соответственно — там сохраняются витамины, и кальций усваивается нормально, — рекомендуют эксперты. — Умеренное потребление натуральных молочных жиров не повышает сердечные риски у большинства пожилых».