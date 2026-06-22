Чем вредны обезжиренные продукты для пожилых людей?

«В молочных жирах растворяются жирорастворимые витамины A, D, E и K, — объясняют врачи. — Когда жир удаляют, эти витамины уходят вместе с ним. В обезжиренном молоке их практически не остаётся. А кальций из обезжиренных продуктов усваивается гораздо хуже — без жиров он просто не всасывается».