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В Крыму приостановили движение электричек на одном участке

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. В Крыму временно остановили движение электричек на участке Остряково — Яркая. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Источник: РИА "Новости"

«Движение пригородных поездов на участке Остряково — Яркая приостановлено по техническим причинам. Для удобства пассажиров на участке маршрута организовано автобусное сообщение», — говорится в сообщении.

В ЮППК отметили, что на станциях дежурят сотрудники компании, которые помогут пассажирам сориентироваться и пересесть в нужный автобус.

Ранее сообщалось, что в Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово — Владиславовка и Владиславовка — Семь Колодезей.

До этого в график движения крымских поездов «Таврия» внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.

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