В Крыму приостановили движение электричек на одном участке

«Движение пригородных поездов на участке Остряково — Яркая приостановлено по техническим причинам. Для удобства пассажиров на участке маршрута организовано автобусное сообщение», — говорится в сообщении.
В ЮППК отметили, что на станциях дежурят сотрудники компании, которые помогут пассажирам сориентироваться и пересесть в нужный автобус.
Ранее сообщалось, что в Крыму в пятницу приостановлено движение пригородных поездов на участках Петрово — Владиславовка и Владиславовка — Семь Колодезей.
До этого в график движения крымских поездов «Таврия» внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.