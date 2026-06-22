Тело десятилетиями служило ориентиром для экстремалов на Эвересте: тайна погибшего 30 лет назад альпиниста может быть, наконец, раскрыта

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как в Швейцарских Альпах нашли останки альпиниста через 31 год после его исчезновения. Эксперты отмечают, что таяние ледников в горах Швейцарии откроет еще не одну тайну гибели альпинистов.