Доходы нижегородского бюджета от платных парковок немного снизились в 2026 году

17,6 млн рублей принесли платные парковки бюджет Нижнего Новгорода по итогам первого квартала 2026 года. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Для сравнения: за аналогичный период 2024 года в бюджет поступило 10,9 млн, 2025 года — 18,6 млн рублей.
Всего в 2025 году платные парковки принесли городскому бюджету 182,2 млн рублей. Большая часть этой суммы — штрафы за неоплату парковки.
С начала 2026 года в Нижнем Новгороде выписано штрафов за неоплату парковок на общую сумму 96,4 млн рублей. Всего в Нижнем Новгороде действует 110 платных парковочных зон на 81 участке.