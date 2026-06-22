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МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары

Белорусов предупредили о деформации асфальта из-за жары.

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Источник: Комсомольская правда

В МЧС предупредили белорусов о деформации асфальта из-за жары.

Так, в понедельник, 22 июня, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы. Днем местами в юго-восточной части республики максимальные температуры достигнут +30 градусов. В отдельных районах прогремят грозы, во время которых ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду.

Из-за жары основными факторами опасности являются отключения электроэнергии по причине перегрева трансформаторного оборудования, повреждение линий связи и электропередач. Также в МЧС сказали о рисках деформации асфальтового покрытия и увеличении количества ДТП, опасности аварий на железной дороге из-за деформации рельс.

Также увеличивается опасность лесных пожаров, возгораний в жилых и производственных зданиях, риски распространения инфекционных и паразитарных болезней, обостряются сердечно-сосудистые болезни, высока вероятность тепловых ударов, гибели людей на воде.

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