МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары

В МЧС предупредили белорусов о деформации асфальта из-за жары.
Так, в понедельник, 22 июня, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы. Днем местами в юго-восточной части республики максимальные температуры достигнут +30 градусов. В отдельных районах прогремят грозы, во время которых ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду.
Из-за жары основными факторами опасности являются отключения электроэнергии по причине перегрева трансформаторного оборудования, повреждение линий связи и электропередач. Также в МЧС сказали о рисках деформации асфальтового покрытия и увеличении количества ДТП, опасности аварий на железной дороге из-за деформации рельс.
Также увеличивается опасность лесных пожаров, возгораний в жилых и производственных зданиях, риски распространения инфекционных и паразитарных болезней, обостряются сердечно-сосудистые болезни, высока вероятность тепловых ударов, гибели людей на воде.