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Bloomberg узнал о рекордах трафика нефти через Ормузский пролив

После того как Вашингтон разблокировал иранские порты, Тегеран резко нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, объемы поставок достигли рекордных значений с 28 февраля — момента эскалации конфликта в регионе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

22 июня через пролив прошли три супертанкера, которые находятся под американскими санкциями: Elva, Virgo и Vigor. Все они направляются с иранского острова Харк в сторону Сингапура. Агентство уточняет: именно в водах у побережья Сингапура нефть обычно перегружают на другие суда, которые затем везут груз в Китай.

До этого Иран уже отправил 20 млн баррелей нефти из порта Чахбехар, расположенного в Оманском заливе.

По данным Bloomberg, трафик через Ормузский пролив в целом увеличивается. За минувшие выходные из Персидского залива в Оманский проследовало несколько загруженных танкеров. Правда, экипажи некоторых из них решили отключить транспондеры. Среди них был греческий танкер, перевозивший иракскую нефть.

Движение идет и в обратном направлении. В понедельник четыре пустых СПГ-танкера, связанных с Катаром, подали сигнал о пересечении Ормузского пролива на пути в Персидский залив.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ состоит из 14 пунктов. Он предусматривает немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие США морской блокады.

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