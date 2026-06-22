Bloomberg узнал о рекордах трафика нефти через Ормузский пролив

22 июня через пролив прошли три супертанкера, которые находятся под американскими санкциями: Elva, Virgo и Vigor. Все они направляются с иранского острова Харк в сторону Сингапура. Агентство уточняет: именно в водах у побережья Сингапура нефть обычно перегружают на другие суда, которые затем везут груз в Китай.
До этого Иран уже отправил 20 млн баррелей нефти из порта Чахбехар, расположенного в Оманском заливе.
По данным Bloomberg, трафик через Ормузский пролив в целом увеличивается. За минувшие выходные из Персидского залива в Оманский проследовало несколько загруженных танкеров. Правда, экипажи некоторых из них решили отключить транспондеры. Среди них был греческий танкер, перевозивший иракскую нефть.
Движение идет и в обратном направлении. В понедельник четыре пустых СПГ-танкера, связанных с Катаром, подали сигнал о пересечении Ормузского пролива на пути в Персидский залив.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ состоит из 14 пунктов. Он предусматривает немедленное открытие Ираном Ормузского пролива и снятие США морской блокады.