Салах прокомментировал победу сборной Египта над Новой Зеландией

«Это невероятно. Я не знаю, как это выразить словами. Это огромное достижение для всех игроков, для всего персонала, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в команде, войти в историю и пройти квалификацию — и в будущем это будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории [египетского футбола]. Мы должны наслаждаться сегодняшним днём, наслаждаться завтрашним днём, а затем сосредоточиться на следующей игре».