Салах прокомментировал победу сборной Египта над Новой Зеландией

22 июня 2026 года сборная Египта одержала свою первую победу в истории чемпионатов мира, обыграв команду Новой Зеландии со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа. Это событие стало знаковым для североафриканской команды, которая ранее не могла похвастаться успехами на таком уровне. Капитан и звезда сборной, Мохамед Салах, стал одним из главных героев матча, забив один из голов и отдав результативную передачу.
После матча Салах поделился своими впечатлениями от исторической победы:
«Это невероятно. Я не знаю, как это выразить словами. Это огромное достижение для всех игроков, для всего персонала, поэтому, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе в команде, войти в историю и пройти квалификацию — и в будущем это будет вспоминаться как одно из лучших достижений в истории [египетского футбола]. Мы должны наслаждаться сегодняшним днём, наслаждаться завтрашним днём, а затем сосредоточиться на следующей игре».
Салах также отметил, что команда должна сосредоточиться на следующем матче, который состоится против сборной Ирана. В первом туре Египет сыграл вничью с Бельгией (1:1), а Новая Зеландия — с Ираном (2:2).
Эта победа стала не только первой для Египта на чемпионатах мира, но и важным шагом к возможному выходу в плей-офф. Салах выразил надежду, что команда сможет продолжить в том же духе и добиться еще больших успехов на турнире. В следующем туре Египет встретится с Ираном, и эта игра станет решающей для их шансов на выход из группы.
Победа над Новой Зеландией — это не просто три очка, это историческое достижение для всей страны и её футбольной истории. Салах и его команда продемонстрировали, что способны конкурировать на международной арене, и теперь все глаза будут прикованы к их следующему матчу.
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