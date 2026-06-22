Исследование показало карьерные ценности российских студентов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Студенты экономических, юридических и общественных направлений в России наиболее стремятся к карьерному росту, тогда как для будущих педагогов важна атмосфера в коллективе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на имеющееся в их распоряжении исследование платформы «Неравнодушный человек».
«Наиболее амбициозными оказались студенты общественных наук. Возможности карьерного роста важны для 39% будущих экономистов, юристов и социологов… Среди студентов педагогических специальностей одним из ключевых факторов остается атмосфера в коллективе», — пишут «Ведомости».
Отмечается, что студенты педагогических, естественно-научных и творческих специальностей реже других называют зарплату главным критерием при поиске работы.
Согласно исследованию, будущие IT-специалисты считают важным баланс между работой и личной жизнью, а также возможность удаленной занятости. Студенты-медики предпочитают комфортное и технически оснащенное рабочее место.
При этом, как следует из анализа свежих вакансий «Работа.ру», который есть в распоряжении РИА Новости, профессия главного юрисконсульта со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в начале лета. В число лидеров также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей), менеджер проектов в сфере складской логистики (355 тысяч рублей), брокер по недвижимости (325 тысяч рублей) и вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей).