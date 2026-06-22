Исследование показало карьерные ценности российских студентов

При этом, как следует из анализа свежих вакансий «Работа.ру», который есть в распоряжении РИА Новости, профессия главного юрисконсульта со средним уровнем дохода 407 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в начале лета. В число лидеров также вошли директор по маркетингу и продажам (379 тысяч рублей), менеджер проектов в сфере складской логистики (355 тысяч рублей), брокер по недвижимости (325 тысяч рублей) и вице-президент по администрированию (323 тысячи рублей).