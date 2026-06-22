Ученые взяли пробы воды и грунта на месте затопления АПЛ К-159 в Баренцевом море

«Завершилась арктическая экспедиция Росгидромета на НИС “Иван Петров”. Более двух недель специалисты Северного УГМС и НПО “Тайфун”, ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга, провели в экспедиции по Белому и Баренцеву морям. Основными задачами экспедиции стал сбор данных о состоянии морской среды для оценки возможных последствий ее загрязнения радиоактивными продуктами АПЛ К-159, затопленной в Баренцевом море в районе острова Кильдин, а также выполнение летней гидрологической и гидрохимической съемок Белого моря», — указано в сообщении.