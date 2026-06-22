В аэропорту Калининграда 22 июня задерживаются 27 рейсов

В понедельник, 22 июня, снова произошли изменения в расписании аэропорта Калининграда. На вылет отменено 6 рейсов, еще 11 задерживаются. На прилет отменено также 6 рейсов, задерживаются 16 рейсов.
Как сообщает пресс-служба «Храброво», связано это с вводом временных ограничений в аэропортах московского авиационного узла.
Пассажиров просят заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.
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