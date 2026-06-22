Жители Перми заметили тигра в одном из мебельных магазинов города

«Там как бы такая промзона, где на одной улице много магазинов в старых зданиях. Мы увидели издалека, что люди стоят около одного магазина и снимают что-то на втором этаже. Подходим, а там тигр сидит на подоконнике и трется об стекло. Потом он ещё несколько раз спрыгивал и запрыгивал обратно, то есть, видимо, он там гуляет где хочет», — поделилась девушка с сайтом perm.aif.ru.