Жители Перми заметили тигра в одном из мебельных магазинов города

Тигра, свободно гуляющего по зданию магазина в Перми, заметили читатели perm.aif.ru.
Пермячка рассказала, что 21 июня они с семьёй поехали за мебелью в микрорайон Бахаревка. Подойдя к зданию, они заметили толпу людей, которые стояли у одного из входов.
«Там как бы такая промзона, где на одной улице много магазинов в старых зданиях. Мы увидели издалека, что люди стоят около одного магазина и снимают что-то на втором этаже. Подходим, а там тигр сидит на подоконнике и трется об стекло. Потом он ещё несколько раз спрыгивал и запрыгивал обратно, то есть, видимо, он там гуляет где хочет», — поделилась девушка с сайтом perm.aif.ru.
Также пермячка отметила, что работники магазина на вопросы посетителей ничего не отвечали.
«Продавцы ничего не говорили, но там был ребёнок, я думаю, что он кого-то из работников. Мальчик утверждал, что никакого тигра нет, всем показалось», — рассказывает очевидица.
Сайт perm.aif.ru связался с магазином, над которым заметили дикое животное, однако владелец сообщил, что физической торговой точки в Перми нет.
«Мы находимся в Пензенской области, в Пермском крае и в вашем городе мы не продаём мебель, только доставляем. Ничего не знаю про тигра», — сообщил консультант.
Редакция perm.aif.ru обратилась в Управление Россельхознадзора по Пермскому краю, чтобы выяснить, как животное могло оказаться в здании.