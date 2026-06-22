Названо место Волгоградской области в регионе регионов по доходам населения

Рейтинг регионов России с самыми высокими доходами населения составили аналитики РИА Новости. Его традиционно возглавляют Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Замыкают пятерку Магаданская область и Москва.
В первом регионе на медианные доходы жители могут приобрести 3,99 фиксированного набора товаров и услуг. А доля проживающих за чертой бедности составляет 5,8%, снизившись на 0,6% в 2025 году.
В столице горожане могут позволить себе в среднем 3,98 наборов. Нищих здесь 3,8%, на 0,2% меньше, чем в 2024-м.
В Волгоградской области местные жители могут приобрести в среднем 1,78 наборов товаров и услуг. Доля населения за чертой бедности составляет 6,7%, в 2025-м их стало меньше по сравнению с 2024-м на 0,8%. Регион на 60 месте.
Из регионов ЮФО на первом месте Краснодарский край, где отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,21. В общем рейтинге он на 18 месте. На втором месте — Адыгея (2,09), на третьем — Ростовская область (2,0).
Пятую позицию занимают астраханцы, совсем немного уступившие волгоградцам — здесь показатель составляет 1,76, как и в Севастополе. Седьмое место у Крыма (1,59), восьмое — у Калмыкии (1,49) — за республикой идут пять регионов с самыми низкими показателями — Ставропольский Край, Алтай, КЧР, Тыва и Ингушения, где жители едва набирают на 1,13 наборов. За чертой бедности здесь почти четверть население — 24,3%.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что вклад волгоградских ИП в общую выручку российских предпринимателей — 1,2%.