Названо место Волгоградской области в регионе регионов по доходам населения

Пятую позицию занимают астраханцы, совсем немного уступившие волгоградцам — здесь показатель составляет 1,76, как и в Севастополе. Седьмое место у Крыма (1,59), восьмое — у Калмыкии (1,49) — за республикой идут пять регионов с самыми низкими показателями — Ставропольский Край, Алтай, КЧР, Тыва и Ингушения, где жители едва набирают на 1,13 наборов. За чертой бедности здесь почти четверть население — 24,3%.