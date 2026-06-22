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«Вакцины нет»: Роспотребнадзор рассказал о защите от ЛЗН

Сезон мошки и комаров в Волгограде в самом разгаре.

В Волгоградской области сохраняется природный очаг лихорадки Западного Нила. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что по состоянию на 22 июня 2026 года случаев инфекций, передающихся комарами, в регионе не зарегистрировано.

Комары могут переносить не только ЛЗН, но и другие инфекции. Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, которое может проявляться температурой, головной болью, болью в теле и суставах, рвотой, диареей или сыпью. Переносчиками также могут быть аргасовые, иксодовые и гамазовые клещи.

«Самый эффективный способ предотвратить заражение вирусом Западного Нила — предотвратить укусы комаров», — отмечают врачи Роспотребнадзора. Вакцины для профилактики ЛЗН в настоящее время нет.

Волгоградцам традиционно советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду с длинными рукавами, устанавливать сетки на окна и двери. Также важно закрывать емкости с водой и другие места, где комары могут откладывать яйца.

Ранее сообщалось, что на юге Волгограда горели мусорные контейнеры.

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