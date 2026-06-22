«Вакцины нет»: Роспотребнадзор рассказал о защите от ЛЗН

Комары могут переносить не только ЛЗН, но и другие инфекции. Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, которое может проявляться температурой, головной болью, болью в теле и суставах, рвотой, диареей или сыпью. Переносчиками также могут быть аргасовые, иксодовые и гамазовые клещи.