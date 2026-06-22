Эксперты назвали причины появления аллергии в зрелом возрасте

Аллергия может возникнуть у взрослых людей, даже если они никогда не страдали от нее раньше. Причины могут быть разнообразными, рассказали специалисты «Российской газете».
Аллергия может возникнуть при контакте с новыми для организма веществами, к которым он не привык, рассказала аллерголог-иммунолог из НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Юлия Шубина. Это случается, например, при смене профессии. Другими причинами, которые провоцируют возникновение аллергии, эксперт назвала проблемы с желудочно-кишечным трактом, загрязнённый воздух и пассивное курение, вирусные инфекции, гормональные изменения, а также хронический стресс.
Однако, как отметила директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест’Любовь Станкевич, склонность к аллергии может передаваться по наследству. Если у родителей есть аллергические заболевания, то ребёнок также может быть предрасположен к ним. Но это не означает, что аллергия обязательно проявится.
Симптомы аллергии могут включать насморк, слезотечение, кашель, кожные высыпания, приступы удушья и т.д. Наиболее распространёнными формами аллергии являются респираторные, такие как поллиноз, аллергический ринит и конъюнктивит. На втором месте по частоте встречаются бронхиальная астма, кожные реакции, пищевая и лекарственная аллергия. Реже, но более серьёзно могут протекать реакции на укусы насекомых.
В последнее время все чаще диагностируется перекрёстная аллергия, когда человек, чувствительный к пыльце берёзы, начинает реагировать на яблоки или орехи. Это связано с общими антигенами в этих продуктах.
Рост числа аллергиков связан с тем, что современные дети реже контактируют с естественной микрофлорой и часто используют антибактериальные средства. Это приводит к ослаблению иммунной системы, которая начинает реагировать на пыльцу, шерсть или продукты питания.
Бесконтрольное использование антибиотиков, короткий период или отсутствие грудного вскармливания также могут обеднить микробиом и способствовать развитию аллергии. Диета с низким содержанием клетчатки, витамина D и омега-3 жирных кислот ослабляет барьерные функции организма, увеличивая риск пищевой аллергии.
Современная медицина пока не может полностью вылечить аллергию, так как это хроническое заболевание. Однако можно контролировать симптомы и добиваться ремиссии.