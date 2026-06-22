Эксперты назвали причины появления аллергии в зрелом возрасте

Однако, как отметила директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест’Любовь Станкевич, склонность к аллергии может передаваться по наследству. Если у родителей есть аллергические заболевания, то ребёнок также может быть предрасположен к ним. Но это не означает, что аллергия обязательно проявится.