13 самолетов вернулись в аэропорт Сочи с запасных аэродромов

При этом пассажиров предупреждают, что из-за корректировок в расписании аэропортов Московского авиаузла в Сочи возможны точечные изменения времени вылетов, включая задержки или отмены отдельных рейсов. Настоятельно рекомендуется проверять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт, а также внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло, официальном сайте аэропорта Сочи и слушать аудиообъявления в терминале.