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13 самолетов вернулись в аэропорт Сочи с запасных аэродромов

С начала суток аэропорт Сочи обслужил более 8000 пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

13 из 19 самолетов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы, благополучно вернулись в Сочи, прошли обслуживание и были отправлены в пункты назначения. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Воздушная гавань работает в непрерывном режиме и стабилизирует расписание после вынужденных корректировок.

«Благодаря слаженной работе коллектива аэропорта и авиакомпаний, с начала суток было обслужено 30 рейсов на прилёт, 33 рейса — на вылет, а также более 8,2 тыс. пассажиров», — рассказали в аэропорту курорта.

Всего же в течение дня воздушная гавань Сочи планирует обслужить 32 рейса на прилет, 136 на вылет и свыше 41 тысячи путешественников.

Обстановка в терминалах остается спокойной и контролируемой. Сотрудники аэропорта и авиаперевозчиков оказывают пассажирам всю необходимую поддержку на каждом этапе — от регистрации до посадки на борт.

При этом пассажиров предупреждают, что из-за корректировок в расписании аэропортов Московского авиаузла в Сочи возможны точечные изменения времени вылетов, включая задержки или отмены отдельных рейсов. Настоятельно рекомендуется проверять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт, а также внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло, официальном сайте аэропорта Сочи и слушать аудиообъявления в терминале.