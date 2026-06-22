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Тепло, сухо и с туманом у моря: прогноз погоды в Калининграде и области на понедельник

В континентальной части региона воздух прогреется до +26.

Источник: Клопс.ru

В понедельник, 22 июня, в регионе будет тепло и почти без осадков. Об этом пишут специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» в своём телеграм-канале.

В Калининграде и континентальной части региона воздух прогреется до +24…+26, на небе будет преимущественно малооблачно. У моря свежее — +20…+23, на Куршской и Балтийской косах — +19…+22. В первой половине дня на северном побережье, от Светлогорска до Куршской косы, не исключены похолодание, дымка и туман. По данным синоптиков, они могут прийти со стороны Клайпеды.

К вечеру температура опустится до +15…+18, небо затянет перистыми облаками. Существенных осадков не ждут. Ветер с северо-запада будет слабым или умеренным, днём возможны порывы.

Сейчас в Калининграде +20, ветер — северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха — 78%, атмосферное давление — 1022 гПа. Солнце взошло в 4:00, закат ожидается в 21:19.

На следующей неделе вода у южного побережья Балтики может заметно потеплеть. По предварительным расчётам, к выходным температура поднимется до +18…+20, а в первую неделю июля — до +20…+22.

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