Тепло, сухо и с туманом у моря: прогноз погоды в Калининграде и области на понедельник

В Калининграде и континентальной части региона воздух прогреется до +24…+26, на небе будет преимущественно малооблачно. У моря свежее — +20…+23, на Куршской и Балтийской косах — +19…+22. В первой половине дня на северном побережье, от Светлогорска до Куршской косы, не исключены похолодание, дымка и туман. По данным синоптиков, они могут прийти со стороны Клайпеды.