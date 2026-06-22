Наталья Штурм выложила смелые фото с пляжа: «Купальник для идеального тела»

59-летняя исполнительница не раз признавалась, что крайне довольна своим внешним видом и любит демонстрировать тело на публику. Так, на этот раз она разместила в социальных сетях серию фотографий, судя по всему, с пляжного отдыха. На фоне можно заметить пальмы, простирающиеся горы, отель и песок. Судя по отметке на фото, артистка находится в Кейптауне.