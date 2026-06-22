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Наталья Штурм выложила смелые фото с пляжа: «Купальник для идеального тела»

Певица Наталья Штурм опубликовала свои фото в откровенном купальнике.

Источник: Комсомольская правда

Наталья Штурм опубликовала в своем блоге откровенные снимки с пляжа. На них российская певица красуется в открытом купальнике.

59-летняя исполнительница не раз признавалась, что крайне довольна своим внешним видом и любит демонстрировать тело на публику. Так, на этот раз она разместила в социальных сетях серию фотографий, судя по всему, с пляжного отдыха. На фоне можно заметить пальмы, простирающиеся горы, отель и песок. Судя по отметке на фото, артистка находится в Кейптауне.

Наталья Штурм на отдыхе в Кейптауне Личная страница героя публикации в соцсети.

«Сталь, стиль, эрос. Обожаю купальники для идеального тела», — написала Штурм в посте.

Совсем недавно Наташа Королева тоже решила продемонстрировать свои поклонникам фигуру, когда она отдыхала с семьей в США, где живет сейчас ее мать и сестра. Певице удалось сбросить пять килограммов. Как известно, артистка худела с помощью специального препарата.

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