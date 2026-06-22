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Рыба может спасти Азовское море от цветения медуз

Цветение медуз влияет на добычу рыбы в Азовском море.

Источник: Комсомольская правда

На всероссийском научном конгрессе в Ростове-на-Дону кандидат биологических наук, зоолог Сергей Дудкин рассказал, что хамса является естественным конкурентом медуз за пищу. Если в Азовском море снизится количество медуз, вылов рыбы может вырасти.

Сокращать популяцию гребневиков можно через разведение хамсы, а также с помощью ограничений на добычу этой рыбы.

Напомним, ранее Сергей Дудкин рассказал «КП Ростов-на-Дону», что в 2016 году в Азовском море выловили 54 тысячи тонн азовской хамсы, а в 2025 — 9,5 тысячи. Разница, по мнению ученого, была связана именно с влиянием медуз.

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