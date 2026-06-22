Рыба может спасти Азовское море от цветения медуз

Напомним, ранее Сергей Дудкин рассказал «КП Ростов-на-Дону», что в 2016 году в Азовском море выловили 54 тысячи тонн азовской хамсы, а в 2025 — 9,5 тысячи. Разница, по мнению ученого, была связана именно с влиянием медуз.