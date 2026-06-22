Бывший ректор КГУ Александр Худин стал советником курского губернатора

На должность советника губернатора Курской области назначен бывший ректор Курского государственного университета (КГУ) Александр Худин. Об этом в ходе оперативного совещания 22 июня сообщил глава региона Александр Хинштейн. Губернатор охарактеризовал господина Худина как «человека авторитетного, уважаемого и опытного». В должности советника он займется вопросами развития образования.
Доктор педагогических наук, профессор Александр Худин был избран ректором КГУ на первый срок в июне 2016 года, на второй — в марте 2021-го. До этого с октября 2010 года он возглавлял комитет образования и науки Курской области, а ранее с 1996-го был проректором КГУ по учебной работе. Образование получил в родном вузе.
Губернатор попросил советника подключиться к задаче создания факультета русского языка и литературы на базе одного из вузов региона. Возможной площадкой для его появления как раз является КГУ.
«Я видел в соцсетях комментарии представителей филологического факультета. Но, повторюсь, есть предложение которое требует проработки. Есть поручение президента, полагаю, что Курская область могла бы стать одной из первых, кто это поручение выполнит», — отметил господин Хинштейн.
Александр Худин ушел в отставку с поста ректора КГУ 15 июня. С 16 июня исполняющей обязанности ректора была назначена депутат Госдумы Екатерина Харченко. Как сообщал «Ъ-Черноземье», комиссия Госдумы по мандатным вопросам подготовила проект постановления о досрочном прекращении полномочий госпожи Харченко. Рассмотрение запланировано на пленарном заседании 23 июня. Документ предусматривает завершение депутатской деятельности задним числом.