Резервные дни основного периода ЕГЭ продлятся в Хабаровском крае с 22 по 25 июня

— Экзамены в эти дни сдают выпускники прошлых лет, обучающиеся в образовательных организациях профессионального образования, выпускники школ, не преодолевшие минимальный порог баллов по одному из обязательных предметов, а также участники, не явившиеся или не завершившие экзамены по уважительным причинам в основные сроки, — уточнили в региональном министерстве образования.