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Резервные дни основного периода ЕГЭ продлятся в Хабаровском крае с 22 по 25 июня

На этой неделе экзамены напишут также выпускники прошлых лет и учащиеся СПО.

Источник: Хабаровский край сегодня

Резервные дни основного периода ЕГЭ стартовали сегодня, 22 июня. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня» пересдать предметы выпускники смогут до 25 июня.

— Экзамены в эти дни сдают выпускники прошлых лет, обучающиеся в образовательных организациях профессионального образования, выпускники школ, не преодолевшие минимальный порог баллов по одному из обязательных предметов, а также участники, не явившиеся или не завершившие экзамены по уважительным причинам в основные сроки, — уточнили в региональном министерстве образования.

Больше всего участников сегодня было зарегистрировано на экзамен по русскому языку — 337 человек, еще 66 человек сдавали физику. Литературу написали 42 человека, химию выбрало 37 человек, английский язык — 32 человека, информатику — 10 человек, китайский язык — 6 человек, немецкий язык — один человек.

Для организации сдачи ЕГЭ было задействовано 23 пункта проведения экзаменов.

Напомним, по желанию школьники смогут пересдать один экзамен еще и в дополнительные дни, которые в этом году определены 8 или 9 июля.