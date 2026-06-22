Певица Клава Кока резко отреагировала на критику ее фигуры и раскрыла свой вес

Российская певица Клавдия Высокова, которая известна под псевдонимом Клава Кока, в личном блоге оправдалась за критику ее фигуры и раскрыла свой вес.
Артистка отреагировала на комментарии недоброжелателей, которые высказались по поводу ее внешнего вида под видео одного из выступлений.
— Жирная, бабища, на сносях, разжирела, фигура как у деда, — процитировала исполнительница слова интернет-пользователей.
Кока призвала публику не забывать, как выглядит обычное женское тело. Певица раскрыла, что при росте 170 сантиметров она весит 54 килограмма.
— Пожалуйста, отвалите от меня. Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек в себе сомневаться. Все штамповали себе одинаковые лица, а теперь штампуют одинаковые фигуры. Пластика, выкачка жира… Пожалуйста, думайте своей головой. Оставляя такие комментарии, вы мотивируете все больше людей пойти на вмешательство в свой организм или просто утонуть в комплексах, — подчеркнула артистка.
Ранее певица Люся Чеботина решила ответить своим интернет-недоброжелателям. 29-летняя артистка отметила, что популярность закономерно сопровождается критикой, причем чаще всего с необоснованным хейтом сталкиваются те, кто выделяется на фоне привычных социальных стереотипов.