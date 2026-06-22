Певица Клава Кока резко отреагировала на критику ее фигуры и раскрыла свой вес

— Пожалуйста, отвалите от меня. Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек в себе сомневаться. Все штамповали себе одинаковые лица, а теперь штампуют одинаковые фигуры. Пластика, выкачка жира… Пожалуйста, думайте своей головой. Оставляя такие комментарии, вы мотивируете все больше людей пойти на вмешательство в свой организм или просто утонуть в комплексах, — подчеркнула артистка.