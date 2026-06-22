10 тысяч свечей зажгли в рамках акции «Огненные картины войны» в Парке Победы

В День памяти и скорби в Парке Победы зажгли 10 тысяч свечей в рамках международной акции «Огненные картины войны». В этом году полотно посвятили трудовому подвигу Горьковской области в годы Великой Отечественной войны.
Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области.
Огненное полотно стало данью памяти труженикам тыла, ковавшим Победу у станков. Из 10 тысяч свечей волонтеры выложили изображения двух символов военной эпохи. Первым стал грузовик ГАЗ-АА — главный транспортный фронтовой и тыловой автомобиль военных лет, спасительница Блокадного Ленинграда. Второй объект — штурмовик Ил-2, который в годы войны выпускал горьковский авиазавод.
В акции приняли участие около тысячи нижегородцев, представители молодежных и общественных движений. Участники почтили память павших минутой молчания, после чего на сцене открылся концерт, на котором выступили творческие коллективы. Завершилась церемония возложением цветов и зажжением лампад у обелиска «Город трудовой доблести».
«27 миллионов погибли во имя Победы. Мы склоняем головы перед невероятным подвигом горьковчан на фронте и в тылу и всегда будем помнить этот героизм и передавать священную память, как самое драгоценное наследство, из поколения в поколение, чтобы свет их подвига никогда не угас в сердцах наших детей и внуков», — поделилась Герой Труда России, депутат Заксобрания, главврач 29-й городской больницы Юлия Гаревская.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 460 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в акции «Сад памяти».