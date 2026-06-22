Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде в 4 утра провели акцию «Свеча памяти»

Цветы возложили к воинским захоронениям и памятникам.

В Калининграде в 4 утра 22 июня провели акцию «Свеча памяти», вспомнив день, когда 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Об участии написал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.

«Мы вместе склонили головы в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей страны», — написал он.

Участники акции возложили цветы к братской могиле на Гвардейском проспекте, к памятникам.

Акция «Свеча памяти» объединила поколения, напоминая о важности сохранения исторической правды, уважения к подвигу нашего народа и ответственности за будущее России.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше