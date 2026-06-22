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На улице Офицерской в Калининграде приступили к ремонту длинного дома в стиле функционализма

Подрядчик установил строительные леса и отбивает старую штукатурку.

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На улице Офицерской в Калининграде приступили к ремонту длинного дома в стиле функционализма. Специалисты приводят в порядок фасад исторического здания.

Жилой дом располагается на улице Офицерской, 24−36А. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик установил строительные леса и отбивает старую штукатурку.

О планах отремонтировать довоенный дом на Офицерской сообщали в начале 2025 года. Тогда контракт на 19,2 миллиона рублей заключили с ООО СК «Стандарт».

Специалисты вернут зданию исторический облик по архивным фотографиям. Кроме того, подрядчик очистит лицевой кирпич цоколя и отремонтирует сохранившийся декор: подоконные и венчающий карнизы и входные порталы в гребёнке. Утерянные элементы восстановят.

«Здание является представителем функционализма. Этот архитектруный стиль отличает лаконичность форм и отсутствие лишнего декора. Основными задачами при капитальном ремонте фасада являются восстановление технической работоспособности конструктива и сохранение архитектурного стиля здания», — поясняли в фонде.

Общая площадь дома на Офицерской — 3 446 квадратных метров. В 2016 году специалисты ремонтировали крышу. Работы выполнило ООО «ЦентрЖилСтрой» за 8,4 миллиона рублей.

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