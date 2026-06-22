Россиян призвали почтить минутой молчания память погибших в годы ВОВ

Сегодня в России 12:15 по московскому времени состоится минута молчания. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что именно в этот день, 22 июня, граждане Советского Союза узнали о начале войны.
«Сегодня мы прервемся, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу», — говорится в публикации.
В Минобороны призвали россиян присоединиться к акции и выразить благодарность всем, кто отдал жизнь за Родину.
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