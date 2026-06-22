Хотела защитить мышек, но опозорилась: Конгрессвумен США перепутала «трансгенных» и «трансгендерных»* подопытных

В субботу Мейс объявила о внесении законопроекта под названием «Закон о трансгендерных*», заявив, что животные не должны использоваться для «идеологической жестокости» за счет американских налогоплательщиков. Однако пользователи соцсетей указали, что в научных исследованиях используются трансгенные мыши — в геном которых внедрена чужеродная ДНК для изучения механизмов заболеваний, включая рак.