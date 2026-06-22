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Хотела защитить мышек, но опозорилась: Конгрессвумен США перепутала «трансгенных» и «трансгендерных»* подопытных

Конгрессвумен Мейс опозорилась, спутав «трансгенных» и «трансгендерных»* мышей.

Источник: Комсомольская правда

Американский конгрессмен Нэнси Мейс столкнулась с волной критики после того, как предложила законопроект о запрете государственного финансирования «радикальных трансгендерных* экспериментов» на мышах. Проблема в том, что такой практики не существует — политик перепутала понятия «трансгендерный»* и «трансгенный», пишет газета Daily Mail.

В субботу Мейс объявила о внесении законопроекта под названием «Закон о трансгендерных*», заявив, что животные не должны использоваться для «идеологической жестокости» за счет американских налогоплательщиков. Однако пользователи соцсетей указали, что в научных исследованиях используются трансгенные мыши — в геном которых внедрена чужеродная ДНК для изучения механизмов заболеваний, включая рак.

Сама Мейс позднее заявила, что ее пост неправильно поняли. При этом в пояснении к законопроекту речь шла именно о «трансгенных мышах», что лишь подтверждает путаницу.

Как писал KP.RU, ранее в США апелляционный суд запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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