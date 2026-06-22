Пока американцы тревожатся, россияне вдохновляются: жители РФ и США по-разному относятся к развитию нейросетей

При этом американские граждане обращаются к нейросетям регулярнее: ежедневно ИИ используют 41% американцев против 31% россиян. Однако в России сформировалось ядро «сверхактивных» пользователей. Почти каждый пятый интернет-пользователь в РФ (19%) взаимодействует с ИИ «практически постоянно», в то время как в США таких всего 5%. Напротив, редкое использование (реже нескольких раз в неделю) более характерно для американской аудитории — 38% против 14% в России.