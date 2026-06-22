Аль-Джазира: трафик в Ормузе рухнул после заявления Ирана

Компания Windward, которая отслеживает морские перевозки, зафиксировала резкое падение трафика. В воскресенье через пролив прошли всего 12 судов. Днем ранее этот показатель составлял 35 кораблей.
«Нынешняя ситуация с прохождением судов больше напоминает ситуацию в период блокады, чем функционирующий открытый пролив», — приводит заявление компании в соцсети X Al Jazeera.
Как отмечает телеканал, движение в проливе начало подавать признаки восстановления после того, как в минувшую среду президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании. Документ касается прекращения американо-израильской войны против Ирана.
Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM опровергло эту информацию в тот же день. Там заявили, что безопасный проход через пролив остается «беспрепятственным». По данным CENTCOM, в субботу через пролив прошли 55 торговых судов.
Телеканал указывает, что причина расхождения между данными CENTCOM и показателями коммерческих компаний, отслеживающих суда, остается неясной.